A região Norte terá uma jornada de calor intenso neste domingo (20), com os termômetros apontando marcas elevadas na maior parte do dia e média mínima geral em torno de 22,92°C. Entre os destaques locais, Mundo Novo lidera a lista de cidades com as maiores máximas, atingindo 38,8°C, seguida de perto por Mozarlândia, com 38,7°C, e Nova Crixás, que deve registrar 38,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas do início do dia ficam por conta de Mundo Novo, com mínima de 22,2°C, e Porangatu, onde os termômetros marcam 22,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região fica em 37,5%, com os maiores percentuais previstos para Alto Horizonte e Nova Iguaçu de Goiás, ambos com 48,0%. A chance média de chuva é muito baixa, estimada em 2,79%, o que reforça o predomínio de tempo seco. Ainda assim, a maior probabilidade de precipitação se concentra em Campinorte, com apenas 15,0%, seguida por Minaçu e Niquelândia, que apresentam 10,0% de possibilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 37,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 37,0°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 38,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 33,8°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campinorte: máxima 35,6°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Campos Verdes: máxima 37,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 37,5°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 37,1°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 37,1°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 36,1°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 35,8°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 37,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 38,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 37,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 34,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 38,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 38,1°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 37,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 37,1°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 37,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Araguaia: máxima 38,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 37,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 37,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 35,9°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.