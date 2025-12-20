A região Norte terá grande chance de chuva neste domingo (21). O tempo registrará Bonópolis como a cidade mais quente, com máxima de 30.3°C, seguida por Porangatu e Santa Tereza de Goiás, ambas com 30.1°C. As menores temperaturas serão observadas em Campinaçu, com 20.2°C, e Mutunópolis, com 20.3°C.\nA umidade média do tempo na região será de 83.92%, com São Miguel do Araguaia atingindo 95.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é de 55.3%, mas cidades como Formoso, Montividiu do Norte e Trombas apresentam uma probabilidade de 85.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Norte:\nAlto Horizonte: máxima 28.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%\nAmaralina: máxima 28.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%