A região Norte terá tempo com altas temperaturas no domingo (21). Entre as cidades mais quentes, destacam-se Novo Planalto com máxima de 33.0°C, Mundo Novo com 32.8°C e Bonópolis com 32.7°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 17.8°C, e Uruaçu, com 19.0°C.A umidade média na região será de 64.23%, com os maiores índices observados em Uruaçu (83.0%), Santa Terezinha de Goiás (81.0%) e Porangatu (79.0%). A probabilidade média de chuva é de 6.73%. As maiores chances de chuva são para Campinaçu (20.0%), Campinorte (10.0%) e Campos Verdes (10.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 32.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 32.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campinaçu: máxima 29.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Campinorte: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 32.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Crixás: máxima 32.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Estrela do Norte: máxima 32.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Formoso: máxima 32.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 31.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 30.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 32.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 32.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 32.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 30.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 32.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 33.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Porangatu: máxima 32.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 32.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 32.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 30.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.