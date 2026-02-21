A região Norte terá grande chance de chuva no domingo, dia 22. As temperaturas indicarão um tempo ameno, com as cidades mais quentes sendo Mozarlândia e Novo Planalto, ambas com 27.3°C, e Mundo Novo com 27.2°C. Já as mais frias incluem Niquelândia, com 20.3°C, e Campinaçu, com 20.5°C.A umidade média na região será de 89.69%, indicando um tempo bastante úmido, com Estrela do Norte e Formoso registrando os maiores índices, de 97.0%. A probabilidade de chuva para o domingo (22) é de 60.58%, com Campos Verdes, Mundo Novo e Porangatu apresentando as maiores chances, todas com 90.0% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 26.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Amaralina: máxima 26.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Bonópolis: máxima 27.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Campinaçu: máxima 24.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Campinorte: máxima 25.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Campos Verdes: máxima 26.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 90.0%Crixás: máxima 26.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Estrela do Norte: máxima 26.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Formoso: máxima 25.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Mara Rosa: máxima 26.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Minaçu: máxima 26.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Montividiu do Norte: máxima 26.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Mozarlândia: máxima 27.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 27.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 80.0%Mutunópolis: máxima 26.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Niquelândia: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Nova Crixás: máxima 27.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Novo Planalto: máxima 27.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Porangatu: máxima 26.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 80.0%São Miguel do Araguaia: máxima 27.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Trombas: máxima 26.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Uirapuru: máxima 26.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Uruaçu: máxima 25.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.