A região Norte terá grande chance de chuva amanhã, domingo (22), caracterizando o tempo da data. As cidades mais quentes incluem Novo Planalto, com máxima de 31.0°C, Bonópolis e Mundo Novo, ambas com 30.7°C. Já as temperaturas mais amenas serão encontradas em Niquelândia, com mínima de 20.2°C, e Campinaçu, que registrará 21.4°C.A umidade média na região será de 82.12%, com Campos Verdes, Mozarlândia e Santa Terezinha de Goiás apresentando os maiores índices, atingindo 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 35.38%, mas algumas cidades terão chances significativamente maiores, como Campinaçu, com 95.0% de probabilidade, Minaçu, com 70.0%, e Campinorte, com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 30.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Bonópolis: máxima 30.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 28.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Campinorte: máxima 29.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Campos Verdes: máxima 30.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Crixás: máxima 29.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Estrela do Norte: máxima 30.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 30.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 29.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 29.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Montividiu do Norte: máxima 30.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Mozarlândia: máxima 30.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Mundo Novo: máxima 30.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Mutunópolis: máxima 30.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nova Crixás: máxima 30.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Novo Planalto: máxima 31.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 30.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.6°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Trombas: máxima 30.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Uirapuru: máxima 30.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Uruaçu: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.