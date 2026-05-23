A região Norte terá um tempo com altas temperaturas para domingo (24). As máximas alcançarão 33.0°C em Mundo Novo, 32.8°C em Bonópolis e 32.8°C em Novo Planalto, que serão as cidades mais quentes. As cidades mais frias serão Niquelândia, com mínima de 17.9°C, e Uruaçu, registrando 19.5°C.A umidade média na região ficará em 62.71%. As cidades com maiores índices de umidade serão Uruaçu, com 82.0%, Niquelândia, com 79.0%, e Porangatu, com 78.0%. A probabilidade de chuva será de 7.98% em média, com Mara Rosa apresentando a maior probabilidade, de 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 31.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 32.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Campinaçu: máxima 29.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 31.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Crixás: máxima 32.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Estrela do Norte: máxima 31.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Formoso: máxima 31.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 31.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 30.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 32.0°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 32.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mutunópolis: máxima 31.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 29.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 32.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 32.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 32.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Trombas: máxima 31.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 32.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 30.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.