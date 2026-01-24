A região Norte terá um tempo com grande chance de chuva para domingo (25). As cidades mais quentes incluem Formoso, Montividiu do Norte e Trombas, todas com máxima de 30.7°C. Já as mais frias serão Campinaçu e Niquelândia, registrando mínimas de 21.1°C.A umidade média na região Norte será de 81.54%, com destaque para Bonópolis, onde pode atingir 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 37.6%, porém cidades como Bonópolis, Formoso e Mozarlândia apresentam uma alta probabilidade de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 27.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 30.0°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 29.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Campinorte: máxima 27.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 28.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 28.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 27.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 30.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Mara Rosa: máxima 27.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 29.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 30.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Mozarlândia: máxima 28.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 29.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 27.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 27.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 29.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 30.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Trombas: máxima 30.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Uirapuru: máxima 28.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 27.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.