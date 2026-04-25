A região Norte terá um tempo com temperaturas elevadas no domingo (26). As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com máxima de 33.0°C, Nova Crixás, com 32.8°C, e Mozarlândia, com 32.7°C. As temperaturas mínimas serão mais amenas, com Niquelândia registrando 21.0°C e Campinaçu 21.7°C.A umidade média para o tempo na região estará em 67.04%. As cidades com maiores índices de umidade durante a noite incluem Bonópolis, com 81.0%, Novo Planalto, com 80.0%, e Porangatu, com 80.0%. Quanto à chuva, a probabilidade média é de 10.77% para o tempo, mas cidades como Campinaçu e Mutunópolis têm 40.0% de probabilidade de chuva durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 31.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Bonópolis: máxima 32.5°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Campinaçu: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Campinorte: máxima 31.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 32.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 31.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 31.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Formoso: máxima 31.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 31.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Montividiu do Norte: máxima 31.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 32.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.0°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 31.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%Niquelândia: máxima 30.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 32.5°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Porangatu: máxima 31.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Trombas: máxima 31.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 32.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.