A região Norte deve registrar marcas bem elevadas nos termômetros neste domingo (26), mantendo o padrão de forte calor em todo o território. O município de Mundo Novo desponta como o mais quente, com máxima prevista de 37,0°C, seguido de perto por Novo Planalto, com 36,8°C, e Bonópolis, que atinge 36,7°C. No outro extremo, as menores temperaturas mínimas ocorrem em Niquelândia, com 19,4°C, e Uruaçu, com 20,3°C.O tempo seco predomina na maior parte da região, que apresenta uma umidade relativa média de 41,77%, com Uruaçu registrando o índice mais elevado de 59,0%, seguido por Niquelândia com 56,0%. A possibilidade de chuva é bastante baixa, registrando uma média geral de apenas 3,85% de probabilidade, embora municípios como Bonópolis, Campinorte e Mundo Novo alcancem a taxa máxima de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 35,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 35,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bonópolis: máxima 36,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 32,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 33,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 35,8°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 35,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Estrela do Norte: máxima 35,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 35,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 34,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 33,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montividiu do Norte: máxima 36,0°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mozarlândia: máxima 36,4°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 37,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mutunópolis: máxima 35,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 33,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova Crixás: máxima 36,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 36,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 35,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 36,0°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 35,8°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 36,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 34,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.