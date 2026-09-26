A região Norte deve registrar forte calor neste domingo (27), com marcas térmicas bastante elevadas na maior parte dos municípios. Os picos de calor se concentram em Mundo Novo, que pode atingir 39,9°C, seguido por Bonópolis com 39,7°C e Nova Crixás com 39,6°C. Em contrapartida, as menores temperaturas mínimas no início do dia ocorrem em Niquelândia, onde os termômetros podem registrar 23,0°C, e em Porangatu, com mínima de 24,0°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região fica em torno de 44,9%, com Mozarlândia registrando a taxa mais elevada, chegando a 60,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média geral é muito baixa, de apenas 1,35%, indicando tempo seco na maioria das localidades. Apesar disso, Campinorte apresenta a maior chance de precipitação do dia, com 15,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 39,3°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 40,5°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 38,6°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 39,7°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 41,3°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 35,5°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 37,5°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 39,4°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 40,6°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 38,9°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Estrela do Norte: máxima 38,7°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 38,7°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 37,7°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 37,8°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 38,9°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,7°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 41,3°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 39,9°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 42,1°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mutunópolis: máxima 38,7°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 36,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 39,6°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 41,7°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 39,3°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 40,5°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 39,4°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 41,3°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 38,9°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 38,6°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 39,5°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 40,7°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 39,0°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 41,0°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 38,7°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 39,5°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 40,9°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 37,9°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.