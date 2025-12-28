A região Norte terá grande chance de chuva para o domingo (28). O tempo apresentará temperaturas elevadas, com Bonópolis registrando máxima de 35.7°C, seguida por Campos Verdes e Santa Terezinha de Goiás, ambas com 35.4°C. As mínimas mais baixas serão em Niquelândia, com 22.0°C, e Mutunópolis, com 22.3°C.A umidade média na região será de 69.9%, com destaque para Mundo Novo e Nova Crixás, que podem atingir 90.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 39.8%, sendo maior em Niquelândia, São Miguel do Araguaia e Crixás, com 75.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Amaralina: máxima 34.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 35.7°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 39.8°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Campinaçu: máxima 32.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 34.8°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 35.4°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 39.3°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Crixás: máxima 33.9°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 38.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Estrela do Norte: máxima 34.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Formoso: máxima 34.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Mara Rosa: máxima 34.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 34.8°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 34.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Mozarlândia: máxima 33.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.7°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 40.5°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mutunópolis: máxima 34.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 33.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Nova Crixás: máxima 34.7°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 40.5°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35.4°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 39.3°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Porangatu: máxima 35.0°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35.0°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35.4°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 39.3°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Araguaia: máxima 34.6°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 39.8°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 34.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Uirapuru: máxima 35.4°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 39.3°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Uruaçu: máxima 34.8°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.