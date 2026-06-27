A região Norte, para o domingo (28), terá como principal característica um tempo predominantemente seco, com baixa probabilidade de chuva. As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com máxima de 33.8°C, Bonópolis, com 33.6°C, e Mozarlândia, também com 33.6°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Niquelândia, com 16.9°C, e Uruaçu, com 17.9°C.A umidade média na região ficará em 56.6%. Cidades como Uruaçu, com 78.0%, Porangatu, com 75.0%, e Mutunópolis, com 72.0%, apresentarão os maiores índices de umidade durante a noite. A probabilidade média de chuva é de 9.52%, sendo Bonópolis, Campinaçu e Campinorte as cidades com as maiores probabilidades, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 32.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 33.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 29.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 31.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 32.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 33.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 32.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 32.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 32.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 33.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 32.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 31.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.