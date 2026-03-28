A região Norte terá um tempo com grande chance de chuva no domingo (29). As temperaturas mais altas serão registradas em Bonópolis e Mundo Novo, ambas com 31.8°C, e Mozarlândia, com 31.6°C. Já as cidades com o tempo mais ameno serão Niquelândia, com mínima de 19.1°C, e Uruaçu, com 20.2°C.A umidade média na região Norte será de 73.83%, com Montividiu do Norte registrando os maiores índices, chegando a 89.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo na região é de 22.12%. No entanto, algumas cidades apresentam alta chance de chuva, como Mutunópolis, com 85.0%, e Bonópolis e Porangatu, ambas com 55.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Bonópolis: máxima 31.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 55.0%Campinaçu: máxima 28.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Campinorte: máxima 30.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Campos Verdes: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Crixás: máxima 31.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Estrela do Norte: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Mara Rosa: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 31.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Montividiu do Norte: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Mozarlândia: máxima 31.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 35.0%Mundo Novo: máxima 31.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 45.0%Mutunópolis: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 85.0%Niquelândia: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 31.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Novo Planalto: máxima 31.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Porangatu: máxima 31.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Trombas: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Uirapuru: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 35.0%Uruaçu: máxima 30.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.