A região Norte terá um tempo de altas temperaturas para domingo (3). O tempo será marcado por temperaturas elevadas, com Mundo Novo atingindo máxima de 35.2°C, Mozarlândia com 34.9°C e Nova Crixás também com 34.9°C. As mínimas mais amenas serão registradas em Niquelândia, com 20.6°C, e Uruaçu, com 21.5°C.A umidade média na região ficará em 57.75%. As cidades com maiores índices de umidade são Porangatu, com 75.0%, Mundo Novo, com 74.0%, e Novo Planalto, com 74.0%. A probabilidade média de chuva é de 8.94%. Os maiores índices de probabilidade de chuva são de 10.0% em Bonópolis, Campinaçu e Campinorte.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 34.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 34.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 31.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 33.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 34.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 34.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 34.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 34.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 33.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 32.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 34.1°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 34.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 35.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 34.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 32.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 34.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Porangatu: máxima 34.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 34.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.9°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 34.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 33.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.