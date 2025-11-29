A região Norte registrará altas temperaturas para domingo (30), com o tempo se mostrando predominantemente quente. A sensação térmica em Mundo Novo, por exemplo, atingirá 37.8°C. Entre as cidades com maiores temperaturas máximas, destacam-se Mundo Novo e Nova Crixás, ambas com 34.4°C, seguidas por Bonópolis, com 33.4°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Niquelândia, com mínima de 20.1°C, e Campinaçu, com 21.2°C.A umidade do tempo na região Norte ficará em torno de 75.96% em média, com Niquelândia registrando umidade de 93.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 19.1%, mas algumas localidades terão chances maiores. Porangatu, Santa Tereza de Goiás e Crixás apresentam a maior probabilidade, com 40.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 30.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 33.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Campinaçu: máxima 29.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 30.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Crixás: máxima 31.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 30.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 30.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 30.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 30.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Montividiu do Norte: máxima 30.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.1°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 30.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 34.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Porangatu: máxima 31.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.8°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 30.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Uruaçu: máxima 30.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.