A região Norte terá um domingo (30) sob forte aquecimento e marcas elevadas nos termômetros, registrando uma média mínima de 23,77°C. Os picos de calor mais intensos devem se concentrar em Mundo Novo, que pode atingir até 39,9°C, seguido por Mozarlândia, com 39,8°C, e Nova Crixás, com 39,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início do dia serão registradas em Niquelândia, com mínima de 22,2°C, e Uruaçu, com 22,6°C.O tempo se comportará de maneira seca na região, apresentando uma umidade relativa média de 37,71%, cujo índice mais elevado chega a 50,0% na cidade de Uruaçu. Além disso, a probabilidade média de chuva para o dia é de apenas 7,79%, sendo que Bonópolis, Campinorte e Campos Verdes despontam com os maiores indicadores de precipitação, estimados em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 38,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Amaralina: máxima 38,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 39,5°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campinaçu: máxima 35,6°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campinorte: máxima 37,2°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 39,0°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Crixás: máxima 38,8°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 38,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Formoso: máxima 38,0°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mara Rosa: máxima 37,3°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Minaçu: máxima 36,1°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 38,4°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mozarlândia: máxima 39,8°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mundo Novo: máxima 39,9°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 38,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Niquelândia: máxima 38,0°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Crixás: máxima 39,6°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 38,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Planalto: máxima 39,4°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 38,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 37,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,9°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Araguaia: máxima 38,2°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Trombas: máxima 38,2°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 39,3°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 37,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.