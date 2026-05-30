A região Norte terá tempo com temperaturas elevadas para domingo (31), marcando a característica selecionada para o dia. As cidades mais quentes incluem Mundo Novo com 33.4°C, Bonópolis com 33.3°C e Novo Planalto com 33.3°C. Já as cidades mais frias serão Niquelândia, com mínima de 17.8°C, e Uruaçu, com 18.9°C.A umidade média na região será de 59.65%, e as probabilidades de chuva ficarão em 12.88% em média, com as maiores chances de tempo chuvoso em Bonópolis, Campinaçu e Estrela do Norte, todas com 20%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 32.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 33.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 32.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 32.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 32.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Formoso: máxima 32.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 31.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 32.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 32.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 31.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 33.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 33.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 32.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 32.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 31.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.