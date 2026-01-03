A região Norte terá uma grande chance de chuva no domingo (4), como principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Mozarlândia, com máxima de 28.6°C, seguida por Mundo Novo e Nova Crixás, ambas com 27.8°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Mutunópolis e Alto Horizonte, com 20.0°C.A umidade média na região será de 89.56%, e a probabilidade média de chuva é de 71.2%. As cidades com maiores índices de probabilidade de chuva incluem Bonópolis, Campinaçu e Campinorte, todas com 75.0%. Quanto à umidade, São Miguel do Araguaia se destaca com 95.0%, enquanto Bonópolis e Mundo Novo atingem 94.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 25.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Amaralina: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Bonópolis: máxima 27.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 24.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campinorte: máxima 25.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 27.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Crixás: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Formoso: máxima 25.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Minaçu: máxima 25.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 25.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 28.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 27.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 25.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Niquelândia: máxima 24.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Nova Crixás: máxima 27.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 25.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Araguaia: máxima 26.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Trombas: máxima 25.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 27.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Uruaçu: máxima 25.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.