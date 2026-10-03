A região Norte deve registrar forte instabilidade neste domingo (4), com o tempo bastante propenso a precipitações ao longo do dia, apresentando médias de temperatura máxima de 32,93°C e mínima de 22,65°C. Entre os locais que devem registrar maior calor, destacam-se Mundo Novo, com máxima de 34,0°C, seguido por Bonópolis e Mozarlândia, ambos com 33,8°C. Por outro lado, as menores temperaturas do período ocorrem em Niquelândia, com mínima de 21,5°C, e Campinaçu, com 21,7°C.A umidade relativa do tempo na região apresenta uma média de 68,37%, alcançando índices de até 85,0% em São Miguel do Araguaia e 84,0% em Mundo Novo. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional estimada é de 50,0%, mas a possibilidade de precipitação chega a 75,0% em municípios como Campinorte, Campos Verdes e Mozarlândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33,1°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Amaralina: máxima 32,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Bonópolis: máxima 33,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 65,0%Campinaçu: máxima 30,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Campinorte: máxima 32,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Campos Verdes: máxima 33,1°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 75,0%Crixás: máxima 32,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Estrela do Norte: máxima 32,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 70,0%Formoso: máxima 33,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Mara Rosa: máxima 31,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 70,0%Minaçu: máxima 32,8°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 50,0%Montividiu do Norte: máxima 33,4°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 55,0%Mozarlândia: máxima 33,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Mundo Novo: máxima 34,0°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 70,0%Mutunópolis: máxima 32,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 70,0%Niquelândia: máxima 31,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Nova Crixás: máxima 33,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 70,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Novo Planalto: máxima 33,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 55,0%Porangatu: máxima 33,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%São Miguel do Araguaia: máxima 33,2°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Trombas: máxima 33,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%Uirapuru: máxima 33,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 70,0%Uruaçu: máxima 32,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 75,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.