A região Norte terá tempo com grande chance de chuva amanhã, domingo (5), com focos de precipitação mais alta em algumas localidades. O tempo será marcado por temperaturas máximas de 32.1°C em Mundo Novo, 32.0°C em Bonópolis e Nova Crixás. As mínimas mais baixas serão em Niquelândia, com 21.2°C, e em Campinaçu, com 21.4°C.A umidade média na região ficará em 71.79%. Cidades como Formoso, Montividiu do Norte e Trombas podem registrar umidade elevada, chegando a 88.0% em Formoso. Quanto às probabilidades de chuva, a média regional é de 38.37%. Contudo, cidades como Minaçu, Santa Tereza de Goiás e Porangatu apresentam as maiores chances de precipitação, com 80.0%, 75.0% e 70.0% respectivamente. Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 60.0%Amaralina: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Bonópolis: máxima 32.0°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 29.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Campinorte: máxima 31.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Campos Verdes: máxima 31.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 60.0%Crixás: máxima 31.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Estrela do Norte: máxima 31.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Formoso: máxima 30.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Mara Rosa: máxima 30.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Minaçu: máxima 31.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 80.0%Montividiu do Norte: máxima 31.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Mozarlândia: máxima 31.9°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Mundo Novo: máxima 32.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Mutunópolis: máxima 31.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Niquelândia: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 32.0°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 60.0%Novo Planalto: máxima 31.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Porangatu: máxima 31.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.7°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Trombas: máxima 30.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 32.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 55.0%Uruaçu: máxima 31.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.