A região Norte terá tempo com altas temperaturas para domingo (5). As cidades mais quentes serão Mundo Novo, com máxima de 34.5°C, Novo Planalto, com 34.4°C, e Bonópolis, que alcançará 34.2°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 16.1°C, e Uruaçu, com 16.4°C.A umidade média na região será de 50.62%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Uruaçu, com 72.0%, e Porangatu, com 69.0%. Não há previsão de tempo com chuva para a região, com probabilidade de 0.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 33.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 34.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 30.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 33.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 33.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 33.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 33.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 32.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 33.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 33.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 34.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 32.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 34.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 34.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 33.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 33.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 33.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 32.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.