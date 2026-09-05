A região Norte deve registrar variações em seus termômetros neste domingo (6), com uma atmosfera propensa a pancadas de água ao longo do dia. O calor segue intenso na porção territorial, onde as máximas mais elevadas devem ser registradas em Mundo Novo, com 35,7°C, Nova Crixás, atingindo 35,5°C, e Mozarlândia, que deve chegar a 35,3°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais amenas da rodada estão previstas para Niquelândia, com 22,0°C, e Campinaçu, com mínima de 22,4°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o território é de 60,25%, com os maiores índices concentrados em Niquelândia, que alcança 73,0%, além de Mundo Novo e Santa Terezinha de Goiás, ambas registrando até 72,0%. A expectativa média de chuva para a região fica em 16,83%, sendo que as chances de precipitação chegam a expressivos 70,0% nos municípios de Campinorte e Niquelândia, enquanto Uruaçu apresenta uma probabilidade de 45,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34,5°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Amaralina: máxima 33,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 35,2°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Campinaçu: máxima 31,1°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campinorte: máxima 33,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 34,6°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Crixás: máxima 34,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 34,0°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Formoso: máxima 34,1°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mara Rosa: máxima 33,0°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Minaçu: máxima 33,0°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 34,4°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 35,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 25,0%Mundo Novo: máxima 35,7°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 34,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Niquelândia: máxima 31,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 5,0%Nova Crixás: máxima 35,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Novo Planalto: máxima 35,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 34,5°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%São Miguel do Araguaia: máxima 34,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Trombas: máxima 34,3°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 34,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Uruaçu: máxima 33,1°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.