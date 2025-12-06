A região Norte terá grande chance de chuva para o domingo (7). O tempo registrará temperaturas máximas elevadas nas cidades de Mundo Novo, com 27.3°C, Nova Crixás, com 27.3°C, e Mozarlândia, com 27.2°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Niquelândia, com 19.2°C, e Campinaçu, com 19.7°C.O tempo na região Norte registrará umidade média de 89.78%. As cidades com maior umidade serão Campinorte e Uruaçu, com 96.0%, e Campinaçu, com 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 61.2%, com destaque para Campos Verdes, Santa Terezinha de Goiás e Nova Iguaçu de Goiás, onde a probabilidade de chuva atinge 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 24.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Amaralina: máxima 25.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Bonópolis: máxima 26.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Campinorte: máxima 24.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campos Verdes: máxima 25.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Crixás: máxima 25.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 25.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Formoso: máxima 25.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 25.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Minaçu: máxima 26.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 25.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 24.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Niquelândia: máxima 24.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Nova Crixás: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Porangatu: máxima 25.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Araguaia: máxima 26.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Trombas: máxima 25.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 25.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Uruaçu: máxima 24.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%