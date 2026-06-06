A região Norte apresenta tempo de temperaturas elevadas para o domingo (7). As cidades mais quentes serão Novo Planalto, com 32.6°C, Mundo Novo, com 32.5°C, e Bonópolis, com 32.4°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Niquelândia, com 14.7°C, e Uruaçu, com 15.4°C.A umidade do tempo na região ficará em média em 55.15%, com os maiores índices em Uruaçu (76.0%) e Porangatu (74.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com média de 5.77%, atingindo 10.0% em Bonópolis, Estrela do Norte e Formoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 31.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 32.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 29.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campinorte: máxima 30.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 31.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 31.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Estrela do Norte: máxima 31.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 31.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 30.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 29.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 31.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 31.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mundo Novo: máxima 32.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 31.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 32.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 32.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 31.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 31.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 30.3°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.