A região Norte, para domingo (8), terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Bonópolis, com máxima de 29.4°C, Campos Verdes e Santa Terezinha de Goiás, ambas com 28.9°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Campinaçu, com 20.3°C, e Mutunópolis, com 20.4°C.A umidade média na região será de 85.02%, com Bonópolis, Formoso e Mozarlândia atingindo 92.0% de umidade. A probabilidade média de chuva está em 55.5%, mas algumas cidades como Bonópolis, Estrela do Norte e Mara Rosa apresentam alta probabilidade de chuva, com 75.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 29.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Campinorte: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 28.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Crixás: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Formoso: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Mara Rosa: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Minaçu: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Montividiu do Norte: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Mozarlândia: máxima 28.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 28.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Mutunópolis: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Niquelândia: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Nova Crixás: máxima 28.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Porangatu: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Trombas: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 28.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Uruaçu: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.