A região Norte terá um tempo caracterizado por grande chance de chuva para o domingo (8). As temperaturas máximas na região ficarão em torno de 30.17°C, com as cidades mais quentes sendo Novo Planalto com 31.1°C, Mundo Novo com 31.0°C e Bonópolis com 30.9°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Niquelândia, registrando 20.5°C, e Campinaçu com 21.2°C.A umidade média na região será de 82.67%, com destaque para Uirapuru, Formoso e Niquelândia, que podem atingir umidade de até 93.0% e 92.0%, respectivamente. A probabilidade média de chuva para a região será de 42.79%, mas diversas localidades terão índices bem mais altos, com Formoso, Mutunópolis e Porangatu apresentando 95.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Amaralina: máxima 30.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 30.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 28.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 29.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 30.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 30.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 29.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Formoso: máxima 29.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 29.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 30.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 30.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 31.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Mutunópolis: máxima 30.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 30.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Novo Planalto: máxima 31.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 30.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 29.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 30.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Uruaçu: máxima 29.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.