A região Norte terá uma grande chance de chuva amanhã, quarta-feira (1), marcando a principal característica do tempo para o dia. As temperaturas máximas alcançarão 30.7°C em Nova Crixás, 30.2°C em Mozarlândia e 30.0°C em Mundo Novo. Já as cidades mais frias serão Niquelândia, com mínima de 20.0°C, e Campinaçu, registrando 20.8°C.A umidade média na região será de 81.62%, com destaque para Minaçu e Montividiu do Norte, que apresentarão umidade noturna de 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 48.17%. No entanto, cidades como Bonópolis, Estrela do Norte e Formoso terão uma alta probabilidade de chuva de 95.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Amaralina: máxima 28.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 29.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 29.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Campos Verdes: máxima 29.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Crixás: máxima 29.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Formoso: máxima 28.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Montividiu do Norte: máxima 29.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 30.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Mundo Novo: máxima 30.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 29.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 27.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Nova Crixás: máxima 30.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Novo Planalto: máxima 29.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 29.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 29.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 29.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 28.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.