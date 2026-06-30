A região Norte, na quarta-feira (1), terá tempo firme, sem previsão de chuva. As temperaturas máximas registrarão 34.1°C em Mundo Novo, 34.0°C em Novo Planalto e 33.9°C em Bonópolis. Para as temperaturas mínimas, Niquelândia terá 15.6°C e Uruaçu 16.1°C.A umidade média na região será de 44.75%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Uruaçu com 67.0%, Niquelândia com 61.0% e Porangatu com 60.0%. A probabilidade de chuva para o tempo será de 0% em todas as cidades da região.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 32.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 33.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 30.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 32.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 32.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 32.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 32.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 31.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 33.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 33.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 34.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 32.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 31.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 33.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 34.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 33.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 33.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 33.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 31.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.