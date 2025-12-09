A região Norte terá grande chance de chuva para a quarta-feira (10). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Bonópolis, com 29.3°C, seguida por São Miguel do Araguaia, com 29.1°C, e Mundo Novo, com 28.9°C. As mínimas mais baixas serão em Niquelândia, atingindo 19.8°C, e em Campinaçu, com 20.4°C.A umidade média na região será de 87.46%. Os maiores índices de umidade são previstos para Niquelândia, com 95.0%, e Bonópolis e São Miguel do Araguaia, ambas com 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 48.7%, com as maiores chances em Bonópolis, Campos Verdes e Santa Terezinha de Goiás, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 26.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Amaralina: máxima 27.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Bonópolis: máxima 29.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Campinorte: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Campos Verdes: máxima 28.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Crixás: máxima 27.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Estrela do Norte: máxima 27.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Formoso: máxima 27.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Mara Rosa: máxima 27.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Minaçu: máxima 27.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Montividiu do Norte: máxima 27.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Mozarlândia: máxima 27.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Mundo Novo: máxima 28.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 26.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Niquelândia: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nova Crixás: máxima 28.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Porangatu: máxima 28.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Trombas: máxima 27.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Uirapuru: máxima 28.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Uruaçu: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.