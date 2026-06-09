A região Norte terá tempo com temperaturas elevadas para amanhã, quarta-feira (10). As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com máxima de 34.7°C, Novo Planalto, com 34.5°C, e Bonópolis, registrando 34.4°C. As menores temperaturas serão observadas em Niquelândia, com mínima de 18.5°C, e Uruaçu, com 19.0°C.A umidade média na região será de 54.98%, com as maiores taxas noturnas em cidades como Porangatu e Uruaçu, ambas com 74.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional fica em 10.67%. As maiores chances de chuva são em Mara Rosa, com 25.0%, seguida por Estrela do Norte e São Miguel do Araguaia, ambas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 33.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 34.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 32.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 33.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 33.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 33.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 32.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 32.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 33.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 33.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 31.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 34.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 33.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 34.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 32.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.