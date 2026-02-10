A região Norte terá grande chance de chuva amanhã, quarta-feira (11), como principal característica do tempo. As cidades com o tempo mais quente serão Bonópolis e Novo Planalto, ambas com máxima de 29.2°C, e Mundo Novo com 28.9°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Niquelândia, com 20.3°C, e Campinaçu, com 20.5°C.A umidade média na região será de 85.75%, com Novo Planalto e Porangatu apresentando os maiores índices de até 94.0%. A probabilidade média de chuva fica em 34.33%, mas algumas localidades terão chances bem elevadas, como Campinaçu, com 95.0%, Montividiu do Norte, com 80.0%, e Trombas, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 28.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Amaralina: máxima 28.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Bonópolis: máxima 29.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 26.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 27.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 28.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 27.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 27.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Formoso: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 27.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 28.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 28.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Niquelândia: máxima 26.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 28.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Novo Planalto: máxima 29.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 28.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Trombas: máxima 27.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 27.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Uruaçu: máxima 27.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.