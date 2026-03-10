A região Norte terá grande chance de chuva na quarta-feira (11). As cidades mais quentes serão Mundo Novo com máxima de 31.7°C, Mozarlândia com 31.6°C e Nova Crixás com 31.4°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Niquelândia com 20.8°C e Campinaçu com 21.3°C.A umidade média na região será de 80.75%, com Minaçu, Niquelândia e Uirapuru registrando até 91.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 32.4%, com cidades como Trombas (70.0%), Mozarlândia (65.0%) e Niquelândia (65.0%) apresentando os maiores índices de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Amaralina: máxima 30.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 31.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 28.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 29.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Campos Verdes: máxima 30.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Crixás: máxima 30.6°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 29.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 29.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 29.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 30.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 30.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Mozarlândia: máxima 31.6°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 31.7°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 30.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 29.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 31.4°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Novo Planalto: máxima 31.0°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Porangatu: máxima 30.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.2°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 29.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Uirapuru: máxima 31.0°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 29.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.