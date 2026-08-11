A região Norte enfrenta um período de calor intenso nesta quarta-feira (12), com marcas térmicas bastante elevadas em diversos municípios. Entre as cidades mais quentes, Mozarlândia desponta com máxima de 36,8°C, seguida de perto por Nova Crixás, com 36,7°C, e Mundo Novo, que registra 36,6°C. Por outro lado, os termômetros marcam valores mais amenos em Uruaçu, com mínima de 19,0°C, e em Niquelândia, que aponta mínima de 19,4°C.O tempo firme predomina na região, com umidade relativa do ar média na casa de 36,73%, tendo Uruaçu com o índice mais elevado de 54,0%. Já a probabilidade média de chuva é baixa, calculada em 5,1%, embora municípios como Bonópolis, Campinaçu e Campos Verdes apresentem as maiores chances de ocorrência de precipitação da região, estimadas em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 35,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Amaralina: máxima 35,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 36,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campinaçu: máxima 32,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 33,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 35,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Crixás: máxima 35,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Estrela do Norte: máxima 35,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 35,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 34,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Minaçu: máxima 33,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Montividiu do Norte: máxima 35,0°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 36,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mundo Novo: máxima 36,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 35,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Niquelândia: máxima 33,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 36,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Novo Planalto: máxima 36,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 35,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Araguaia: máxima 35,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Trombas: máxima 35,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 36,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Uruaçu: máxima 34,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.