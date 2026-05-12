A região Norte para quarta-feira (13) terá tempo com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes serão Mundo Novo com máxima de 34.3°C, Novo Planalto com 34.2°C e Bonópolis com 34.0°C. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Niquelândia com 19.4°C e Uruaçu com 20.9°C.A umidade média na região será de 60.27%, com Uruaçu registrando até 78.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.0% para a região. Cidades como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte apresentam probabilidade de chuva de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 33.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 34.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 31.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 32.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 33.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 33.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 33.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 32.8°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 33.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 33.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 32.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 33.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 32.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.