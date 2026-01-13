A região Norte terá um tempo com grande chance de chuva amanhã, quarta-feira (14). A maior probabilidade de chuva é um destaque para a data. As cidades mais quentes incluem Bonópolis, com máxima de 34.8°C, São Miguel do Araguaia, com 34.4°C, e Porangatu, marcando 34.3°C. Já as cidades com o tempo mais ameno são Niquelândia, com mínima de 20.4°C, e Campinaçu, com 20.8°C.\nO tempo na região apresenta uma umidade média de 66.78%. As maiores probabilidades de chuva são observadas em Mozarlândia, com 70.0%, e em Mundo Novo e Nova Crixás, ambas com 40.0%. As cidades com maior umidade são Mundo Novo e Nova Crixás, ambas com 83.0% de umidade noturna, e Mozarlândia, com 82.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Norte:\nAlto Horizonte: máxima 32.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%