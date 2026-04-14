A região Norte terá uma grande chance de chuva para quarta-feira (15), com o tempo indicando alta probabilidade de precipitação em algumas localidades. As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com máxima de 32.0°C, Bonópolis, com 31.9°C, e Uirapuru, também com 31.9°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Niquelândia, atingindo 20.6°C, e Uruaçu, com 21.2°C.O tempo na região apresenta umidade média de 69.6%, com cidades como Novo Planalto, Porangatu e São Miguel do Araguaia registrando os índices mais altos, de 83.0%. A probabilidade média de chuva é de 21.83%, porém, há destaque para Mara Rosa, com 65.0% de chance de precipitação, seguida por Estrela do Norte, com 55.0%, e Niquelândia, com 45.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Amaralina: máxima 31.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Bonópolis: máxima 31.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 28.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 30.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campos Verdes: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Crixás: máxima 31.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 30.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 30.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 31.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 30.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 31.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 32.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 31.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 31.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Novo Planalto: máxima 31.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 30.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Uirapuru: máxima 31.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.