A região Norte terá uma quarta-feira (15) sob predomínio de sol e calor, com as máximas registrando média de 33,83°C. Os termômetros devem atingir marcas mais elevadas em Mundo Novo, com máxima de 35,5°C, seguida por Mozarlândia, que registra 35,4°C, e Nova Crixás, com 35,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas do período ocorrem em Niquelândia, com mínima de 19,5°C, e em Campinaçu, com 20,6°C.A umidade relativa do ar média na região é de 51,54%, com destaque para os maiores índices de 68,0% previstos em Porangatu e Uruaçu. Já a possibilidade de chuva é baixa, apresentando média de 5,87%, embora municípios como Bonópolis, Campinaçu e Campos Verdes alcancem probabilidade de 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 33,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 35,1°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Campinaçu: máxima 30,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 32,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 34,4°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Crixás: máxima 34,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Estrela do Norte: máxima 33,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 33,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Mara Rosa: máxima 33,0°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 31,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Montividiu do Norte: máxima 33,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Mozarlândia: máxima 35,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Mundo Novo: máxima 35,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Mutunópolis: máxima 34,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 32,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 35,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 34,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Porangatu: máxima 34,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%São Miguel do Araguaia: máxima 34,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Trombas: máxima 33,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Uirapuru: máxima 34,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Uruaçu: máxima 32,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.