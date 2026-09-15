A região Norte terá uma jornada de calor expressivo nesta quarta-feira (16), apresentando marcas térmicas bastante elevadas em toda a sua extensão territorial. Os termômetros prometem subir de maneira acentuada em Mundo Novo, onde a temperatura atinge até 39,1°C, bem como em Bonópolis e Nova Crixás, que devem registrar máximas de 38,7°C. Já os momentos de maior frescor no início do dia se concentram em Niquelândia, com mínima de 23,8°C, e Uruaçu, com mínima de 24,5°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 45,62% no decorrer do dia, tendo Niquelândia com o índice mais elevado de 58,0% e São Miguel do Araguaia registrando 56,0%. Além disso, a possibilidade média de chuva para a região é baixa, estimada em apenas 6,63%, embora Niquelândia se destaque com a maior probabilidade de precipitação do período, alcançando 25,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 38,2°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Amaralina: máxima 37,2°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bonópolis: máxima 38,7°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Campinaçu: máxima 34,5°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Campinorte: máxima 36,6°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Verdes: máxima 38,3°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Crixás: máxima 37,8°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Estrela do Norte: máxima 37,3°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 37,4°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Mara Rosa: máxima 36,2°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 36,7°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montividiu do Norte: máxima 37,6°C, mínima 25,6°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 27,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,6°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Mundo Novo: máxima 39,1°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 40,7°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Mutunópolis: máxima 37,4°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 35,7°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 25,0%Nova Crixás: máxima 38,7°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 38,2°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Novo Planalto: máxima 38,2°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 27,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Porangatu: máxima 37,5°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 37,3°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,3°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Araguaia: máxima 37,9°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Trombas: máxima 37,4°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 26,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 38,5°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Uruaçu: máxima 36,7°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.