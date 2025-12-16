A região Norte, para a quarta-feira (17), terá grande chance de chuva. As cidades mais quentes deverão ser Bonópolis com 32.3°C, Campos Verdes com 31.1°C e Santa Terezinha de Goiás com 31.1°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Niquelândia com 21.7°C e Campinaçu com 21.8°C.A umidade média na região será de 83.58%, com destaque para Campos Verdes, Mozarlândia e Mundo Novo, onde a umidade poderá chegar a 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 49.5%, sendo Bonópolis, Campos Verdes e Minaçu as cidades com as maiores probabilidades, atingindo 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 28.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Amaralina: máxima 29.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Bonópolis: máxima 32.3°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 26.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Campinorte: máxima 29.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Campos Verdes: máxima 31.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Crixás: máxima 29.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Estrela do Norte: máxima 29.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Formoso: máxima 28.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Mara Rosa: máxima 29.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Minaçu: máxima 29.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 28.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Mozarlândia: máxima 30.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 31.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Mutunópolis: máxima 28.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Niquelândia: máxima 28.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Nova Crixás: máxima 31.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Porangatu: máxima 29.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.9°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 28.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Uirapuru: máxima 31.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Uruaçu: máxima 29.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.