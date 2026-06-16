A região Norte terá um tempo de altas temperaturas na quarta-feira (17). As cidades mais quentes incluem Novo Planalto com máxima de 34.4°C, Mundo Novo com 34.2°C e Bonópolis com 34.0°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Niquelândia, registrando 18.8°C, e Uruaçu, com 20.3°C.A umidade média na região será de 59.46%. As cidades com os maiores índices de umidade são Porangatu, com 74.0%, Uruaçu, com 73.0%, e Niquelândia, com 72.0%. A probabilidade média de chuva é de 15.19%, com Campinaçu, Niquelândia e Nova Crixás apresentando os maiores índices de probabilidade, todos em 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 33.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 34.0°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 30.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 32.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 33.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 33.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 33.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 32.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 33.5°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 33.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 31.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Nova Crixás: máxima 33.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.4°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 33.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.4°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 33.4°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 33.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 32.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.