A região Norte terá grande chance de chuva amanhã, quarta-feira (18), com o tempo instável predominando. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Mozarlândia e Novo Planalto, ambas com 32.3°C, seguidas por Campos Verdes com 32.2°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Niquelândia com 20.4°C e Campinaçu com 20.7°C.A umidade média na região Norte ficará em 75.23%. As cidades com as maiores probabilidades de chuva são Campinorte, Estrela do Norte e Mara Rosa, todas com 95.0% de chance de tempo chuvoso. Em relação à umidade, Nova Crixás, Mozarlândia e Santa Terezinha de Goiás terão os maiores índices noturnos de umidade, atingindo até 91.0%, 90.0% e 90.0% respectivamente.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 90.0%Amaralina: máxima 31.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 90.0%Bonópolis: máxima 31.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Campinorte: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 95.0%Campos Verdes: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Crixás: máxima 31.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Estrela do Norte: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Formoso: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 90.0%Mara Rosa: máxima 30.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 95.0%Minaçu: máxima 32.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Montividiu do Norte: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Mozarlândia: máxima 32.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Mundo Novo: máxima 32.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 90.0%Mutunópolis: máxima 32.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 80.0%Niquelândia: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Nova Crixás: máxima 32.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 90.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 90.0%Novo Planalto: máxima 32.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Porangatu: máxima 32.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 90.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 95.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Trombas: máxima 30.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Uirapuru: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Uruaçu: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Matéria produzida com o uso de 