A região Norte terá tempo com grande chance de chuva para quarta-feira, 18. As temperaturas máximas alcançarão 30.2°C em Minaçu, 30.1°C em Mundo Novo e 29.9°C em Bonópolis. Já as mínimas serão de 20.0°C em Niquelândia e 20.9°C em Campinaçu.A umidade média na região ficará em 83.73%, com destaque para Formoso e Mundo Novo, que terão umidade de 94.0%. A probabilidade de chuva chega a 95.0% em Santa Terezinha de Goiás, 90.0% em Nova Crixás e também 90.0% em Uirapuru.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Amaralina: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Bonópolis: máxima 29.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 27.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Campinorte: máxima 28.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 29.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 29.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Formoso: máxima 28.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Minaçu: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Mozarlândia: máxima 29.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Mundo Novo: máxima 30.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Mutunópolis: máxima 29.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Niquelândia: máxima 27.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Nova Crixás: máxima 29.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Novo Planalto: máxima 29.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Porangatu: máxima 29.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Trombas: máxima 29.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Uirapuru: máxima 29.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 28.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.