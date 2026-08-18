A região Norte enfrentará um dia de calor intenso nesta quarta-feira (19), quando a média geral para as máximas ficará na casa dos 35,5°C. O pico do aquecimento deve ocorrer em Mundo Novo, onde os termômetros marcam até 37,3°C, seguida de perto por Nova Crixás com 37,0°C e Mozarlândia com 36,9°C. Em contrapartida, os momentos mais amenos da jornada acontecem durante a madrugada, com mínimas que descem a 18,1°C em Uruaçu e a 18,3°C em Niquelândia.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região fica em torno de 38,0%. Os maiores valores de umidade devem ser registrados em Porangatu e Uruaçu, ambas com 53,0%, além de Formoso, que alcança 50,0%. Já a chance de chuva é bastante reduzida na região, com uma probabilidade média de apenas 1,35%. Ainda assim, as maiores probabilidades de precipitação se concentram em Mozarlândia e São Miguel do Araguaia, onde a expectativa chega a apenas 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 36,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 35,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 36,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 32,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 34,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 36,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 35,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 35,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 35,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 34,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 33,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 35,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 36,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 37,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 35,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 34,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Crixás: máxima 37,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 36,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 35,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 35,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 35,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 36,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 34,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.