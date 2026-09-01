A região Norte apresenta um cenário de calor intenso nesta quarta-feira (2), com a sensação de tempo abafado se espalhando pelas cidades. O município de Novo Planalto lidera as marcas mais quentes com máxima de 37,4°C, seguido de perto por Bonópolis, que atinge 37,1°C, e Porangatu, com 37,0°C. No extremo oposto, os índices mais amenos no início do dia serão observados em Niquelândia, com mínima de 22,4°C, e Mozarlândia, onde é esperada mínima de 23,1°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional fica em 48,5%, sendo que os maiores índices se concentram em Mozarlândia, atingindo 60,0%, e em Mundo Novo, com 59,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média na região é bastante baixa, de apenas 4,9%, indicando tempo predominantemente seco. Ainda assim, municípios como Campinaçu e Formoso registram as maiores probabilidades de precipitação da região, ambas estimadas em 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 36,0°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 36,1°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 37,1°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 34,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Campinorte: máxima 34,7°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 36,0°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 35,4°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 36,2°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 36,7°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 35,1°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 35,8°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montividiu do Norte: máxima 37,0°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mozarlândia: máxima 35,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Mundo Novo: máxima 36,9°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mutunópolis: máxima 36,4°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 33,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Nova Crixás: máxima 36,2°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 37,4°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Porangatu: máxima 37,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Araguaia: máxima 36,8°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Trombas: máxima 36,7°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Uirapuru: máxima 36,1°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 34,7°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.