A região Norte terá como característica principal do tempo altas temperaturas na quarta-feira (20). As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com máxima de 35.0°C, Bonópolis com 34.9°C e Novo Planalto com 34.9°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 19.1°C, e Campinaçu, com 20.4°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 57.58%, com destaque para Novo Planalto, onde a umidade atinge 75.0%, Mundo Novo e Uruaçu com 74.0%. As probabilidades de chuva são baixas, com uma média de 19% para a região. As cidades com maior chance de chuva são Santa Terezinha de Goiás e Uruaçu, ambas com 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 34.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 34.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 31.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 33.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 34.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 34.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 34.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 34.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 33.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 32.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 34.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 34.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 35.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 34.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 33.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 34.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 34.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 34.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Araguaia: máxima 34.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 34.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 34.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 33.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.