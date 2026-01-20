A região Norte se prepara para uma grande chance de chuva nesta quarta-feira (21). O tempo na região terá máximas de 26.6°C em Porangatu e Santa Tereza de Goiás, e 25.9°C em Mozarlândia. As cidades mais frias terão mínimas de 20.1°C em Niquelândia e 20.4°C em Campinaçu.A umidade média na região será de 90.4%, com destaque para Porangatu, Santa Tereza de Goiás e São Miguel do Araguaia, onde a umidade pode alcançar 94.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo é de 60.5%, com Campinorte, Estrela do Norte e Formoso apresentando os maiores índices, todos com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 24.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Amaralina: máxima 24.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Bonópolis: máxima 25.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Campinaçu: máxima 24.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Campinorte: máxima 24.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Campos Verdes: máxima 25.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Crixás: máxima 24.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 24.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Formoso: máxima 25.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Mara Rosa: máxima 24.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Minaçu: máxima 25.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Montividiu do Norte: máxima 25.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Mozarlândia: máxima 25.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 25.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 24.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Niquelândia: máxima 24.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Nova Crixás: máxima 25.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Porangatu: máxima 26.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Araguaia: máxima 24.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Trombas: máxima 25.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Uirapuru: máxima 25.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Uruaçu: máxima 24.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.