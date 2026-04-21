A região Norte, para a quarta-feira (22), terá um tempo em que as temperaturas serão a característica principal a ser observada. As cidades mais quentes serão Mundo Novo, com máxima de 32.3°C, Nova Crixás, com 32.2°C, e Uirapuru, também com 32.2°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 19.7°C, e Minaçu, com 20.4°C.A umidade média na região será de 64.81%, com os maiores índices observados em Novo Planalto e Porangatu, ambos com 78.0%, e em Bonópolis, com 77.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 12.21%. As cidades com maiores probabilidades de chuva são Bonópolis, Mara Rosa e Mutunópolis, todas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 31.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 31.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 29.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 30.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 31.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Formoso: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 30.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 31.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 31.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 32.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 31.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 32.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 31.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Trombas: máxima 30.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 32.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 30.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.