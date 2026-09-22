A região Norte enfrentará um cenário de calor intenso nesta quarta-feira (23), com marcas térmicas elevadas em diversos municípios. Os maiores picos de temperatura devem ocorrer em Novo Planalto e Montividiu do Norte, que registram máximas de 37,9°C, além de Porangatu, com previsão de 37,5°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início do dia se concentram em Niquelândia, que apresenta a menor mínima de 23,3°C, e em Mozarlândia, com 23,6°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir uma média de 45,85%, sendo que as taxas mais elevadas devem ser registradas em Mozarlândia, com até 62,0%, e em Nova Crixás, com 59,0%. Já as chances de chuva seguem bastante reduzidas por toda a área, apresentando uma probabilidade média de 11,63%, em que Crixás lidera o índice com apenas 20,0% de chance de precipitação, seguido por Bonópolis e Campinaçu, ambos com 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 35,3°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Amaralina: máxima 35,8°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 36,5°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Campinaçu: máxima 34,1°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Campinorte: máxima 34,0°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 35,1°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Crixás: máxima 33,8°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 36,0°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Formoso: máxima 37,1°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mara Rosa: máxima 34,7°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Minaçu: máxima 36,8°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Montividiu do Norte: máxima 37,9°C, mínima 25,7°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 33,9°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Mundo Novo: máxima 35,8°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 36,3°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Niquelândia: máxima 33,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 34,5°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Novo Planalto: máxima 37,9°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 37,5°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Araguaia: máxima 36,7°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Trombas: máxima 37,5°C, mínima 25,7°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 34,8°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 34,0°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.