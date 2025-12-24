A região Norte, para a quarta-feira (24), terá grande chance de chuva como principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Mozarlândia, com 31.8°C, Bonópolis, com 31.2°C, e São Miguel do Araguaia, também com 31.2°C. Já as cidades com as temperaturas mais baixas serão Mutunópolis e Niquelândia, ambas com 20.3°C.A umidade média na região ficará em 78.18%. Os maiores índices de umidade serão observados em São Miguel do Araguaia, com 93.0%, e em Bonópolis e Campos Verdes, ambas com 92.0%. A probabilidade de chuva na região é de 37.5%, mas algumas cidades terão índices mais elevados, como Campinaçu, Formoso e Porangatu, todas com 75.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Bonópolis: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 29.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Campinorte: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 30.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Montividiu do Norte: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 31.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mundo Novo: máxima 31.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Mutunópolis: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Niquelândia: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 31.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Trombas: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 30.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.