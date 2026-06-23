A região Norte apresenta um tempo de altas temperaturas para quarta-feira (24). As cidades mais quentes incluem Novo Planalto com 34.5°C, Bonópolis com 34.0°C e Montividiu do Norte com 34.0°C. Já as cidades com as temperaturas mais baixas são Formoso, marcando 18.0°C, e Mozarlândia, com 18.1°C.A umidade média na região será de 56.62%. As cidades com maiores índices de umidade noturna são Uruaçu e Nova Crixás, ambas com 76.0%, e Mozarlândia com 74.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 1.06%, com Campinaçu, Formoso e Minaçu registrando as maiores probabilidades, de 5.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 33.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 34.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 31.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 33.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 32.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 33.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 33.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 32.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 34.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 31.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 33.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 31.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 32.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 34.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 33.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 33.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 33.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 32.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.